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車禍逾年 老虎歸來

2022-04-09 列印
■老虎活士復出首戰交出三隻小鳥。
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名將老虎活士去年遇上嚴重車禍後，周四美國高爾夫球大師賽首日賽事正式復出，事隔五百零九日重返球場。這名四十六歲好手身手也沒有生疏，打出低標準桿一桿的71桿並列第十位，賽後心滿意足道：「能夠繼續比賽已是勝利。」

四十六歲的活士去年二月遇上嚴重車禍，右腳多處骨折幾乎要截肢保命。經過十四個月的復康和訓練，此子不僅成功克服傷患，而且復出參戰周四開鑼的美國大師賽。更叫人驚喜的是，他的發揮依然不錯，首日賽事捉到三隻小烏，造出低標準桿一桿的71桿並列第十，而南韓好手任成宰則以67桿獨佔鰲頭。

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