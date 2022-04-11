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紅牛再壞

2022-04-11 列印
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衞冕F1車手總冠軍的紅牛名將韋斯塔潘繼開鑼戰後，周日澳洲站再次因戰車動力系統故障（圖）提早退賽。開季三站兩次壞車，此子怒斥戰車絕不可靠，直言當下沒辦法跟同日由頭帶到尾的法拉利好手拿勒一戰。反觀拿勒全場未受到壓力，以1小時27分46秒548封王，亞和季軍分別由紅牛的佩雷斯和平治的羅素奪得。■衞冕F1車手總冠軍的紅牛名將韋斯塔潘。
■衞冕F1車手總冠軍的紅牛名將韋斯塔潘。


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