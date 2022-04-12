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利雲不老術揭秘 次回合反勝炸黃潛

2022-04-12 列印
拜仁前鋒 羅拔利雲度夫斯基
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正所謂食好睡好身體好，羅拔利雲度夫斯基已經三十三歲，今季所有戰線直接和間接仍替拜仁慕尼黑貢獻五十球，原來多得身為營養師的太太和高科技睡房。該隊近年歐聯淘汰賽首回合失利，此子更經常挺身而出，故今晚八強次回合有力領軍克服一球失地，反勝維拉利爾晉級，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。
（Now644台周三凌晨3:00直播）

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