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最佳冠軍戰

2022-04-12 列印
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曼城和利物浦周日上演精采的英超冠軍前哨戰，雙方全場對攻，主隊藍月兩度領先下被逼和2:2。兩軍領隊哥迪奧拿（左）及高普賽後識英雄重英雄，大力擊掌和擁抱，後者喜言今仗猶如重量級拳賽般拳拳到肉，哥帥亦指今仗就是推廣英超的最佳廣告。

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