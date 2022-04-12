曼城和利物浦周日上演精采的英超冠軍前哨戰，雙方全場對攻，主隊藍月兩度領先下被逼和2:2。兩軍領隊哥迪奧拿（左）及高普賽後識英雄重英雄，大力擊掌和擁抱，後者喜言今仗猶如重量級拳賽般拳拳到肉，哥帥亦指今仗就是推廣英超的最佳廣告。