最佳冠軍戰
小學生下周二起回校 幼園中學等到五月 師生日日撩鼻方可復課
港府決定，學童和教職員須天天撩鼻快測，作為學校復課的先決條件。早前第五波疫情肆虐，全港學校提前於三月起放暑假，目前確診人數大減，當局決定小學率先於復活節假後、即下周二逐步恢復半日面授課堂，而中學及幼稚...
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中國向巴爾幹地區運送武器 外交部：為落實雙邊合作
中國向巴爾幹半島國家塞爾維亞付運精密防空導彈系統。外媒消息指，有六架解放軍運輸機，先後飛越北約成員國土耳其及保加利亞的領空，在上周六抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德國際機場，相信運輸機載搭的是「紅旗-22」...
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俄軍擬發動新一輪強攻烏東 普京帶「核子足球」出席喪禮
俄羅斯重兵駐紥烏克蘭東部，軍車長達十公里，擬發動新一輪強攻。總統普京日前出席活動時，疑帶上可以立即啟動核子攻擊的裝置，似發出恫嚇信息。但烏克蘭總統澤連斯基依然硬朗，強調備戰俄軍的大規模攻擊。教宗方濟各...
2022-04-12
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屋苑頻錄用家議價成交
市場氣氛轉好，加上「波叔PLAN」帶動，有買家趁機換樓。據《星島地產網》報道，美聯物業首席助理聯席董事吳焯誠表示，大圍名城3期5座低層SD室，面積約757方呎，三房套連儲物室間隔，獲外區家庭客垂青，雙...
2022-04-12
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疫情升溫科技股領跌 A股急插恒指瀉6 63點
內地疫情升溫，廣州全市中小學校暫停面授教學一星期，市民如非必要，不得離開廣州，加上市場憂慮美國加息步伐，港股緊隨外圍低開，大型科網股領跌，曾挫近740點，恒指收報21208點，瀉663點。內地股市亦向...
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華拿戰車 勢必闖關 敗家變當家
車路士上周歐聯八強首回合主場1:3負皇家馬德里，今晚次回合造訪班拿貝球場力求逆轉晉級，重任落在「敗家」前鋒迪姆華拿身上。這名德國射手上輪英超梅開二度，領隊杜曹矢言一直都信任他，此子一於不負恩師所託，今...
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與助手母女行超市勁多人 陳慧琳冇有怕：打晒針啦
49歲的樂壇天后陳慧琳（Kelly）自2008年與愛情長跑16年的男友劉建浩結婚，之後就開始減產將專注力放在兩個兒子劉昇（蝦餃仔）和劉琛（小籠包）。Kelly唔似得其他藝人，因為疫情下工作量大減而叫苦...
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李一飄 - 日日撩鼻好煩 疫情放緩即減次數｜社論
新冠疫情嚴重干擾莘莘學子的校園生活，面授課堂長期停頓，學習障礙不少。學童亦長期失去了校園生活，社交能力和身心發展同受影響。港府昨天公佈幼稚園、小學和中學的復課路線圖，讓學童過正常的求學生活，但先決條件...
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莫雷拉今季100W 蔡約翰起孖返榜首 潘頓食尾胡後上封王
昨日莫雷拉憑方廄「神彩勇士」和蔡廄「健康快駒」起孖，田泰安則贏何廄「精明勇駿」和東廄「時時歡呼」，但兩人在騎師王都不敵潘頓，因為後者在尾場勝出蔡廄「銀馳」，加上之前的三亞三季成績，最終後上成為騎師王。...
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