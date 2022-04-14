拜仁慕尼黑（圖）和車路士在周二歐聯原本可以避過出局厄運，但雙雙犯錯而葬送好局。藍獅今場八強次回合一度領先三球，彌補到首回合失利，可是後防犯錯末段失守變成贏3:1，合計和4:4要踢加時。他們加時再出事失守，就算最終勝3:2，總比數仍負4:5；拜仁則在領先下連番失機未能攻入第二球，終主場1:1和維拉利爾，兩回合輸1:2。