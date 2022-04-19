籃網球星艾榮每次作客倒戈塞爾特人都被球迷針對，周日東岸季後賽首輪第一回合亦不例外，他不斷被出言攻擊下，一度沉不住氣向球迷舉中指反擊。最終籃網以114:115遭綠軍絕殺後，艾榮直言面對球迷的言語攻擊絕不啞忍，定會以牙還牙。艾榮於一七至一九年曾效力塞爾特人，期間未能兌現當初會續約的承諾，故成為綠軍公敵。今場造訪波士頓，他亦不斷被球迷出言辱罵，之後他舉起兩隻中指還擊，儘管被針對下仍攻入三十九分，但籃網最終以被綠軍的泰頓以上籃絕殺。賽後他直言：「他們不斷向我大叫侮辱性字眼，所以我一定以其人之道，還治其人之身。」