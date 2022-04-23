封王戰終極鬥法 耆「仁」馴蜂

拜仁中鋒 羅拔利雲度夫斯基

今晚拜仁慕尼黑主場迎戰多蒙特，相信是各自射手羅拔利雲度夫斯基和艾寧夏蘭特，最後一次在德甲國家打吡較量。三十三歲老將羅拔仔表現長期保持穩定，傷患反而較二十一歲的夏蘭特少，故今晚勢為後輩上一課，率隊大勝提早完成十連冠偉業，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（香港開電視77、有線601、661台周日凌晨0:30直播）要數到當今球壇頂級中鋒，羅拔仔和夏蘭特絕對榜上有名，近期盛傳前者有意轉投巴塞隆拿，夏蘭特甚有機會加盟曼城，故今晚或成二人最後一次於德甲國家打吡交手。大戰當前，德國傳奇射手奇連士文盛讚兩人：「他倆都是全能射手，夏蘭特就是年輕版的羅拔利雲度夫斯基。」利雲穩定勝夏蘭特然而，三十三歲的羅拔仔今季所有戰線四十二場入四十七球，足證仍然保持狀態長青，相反廿一歲的夏蘭特今季因傷共缺陣三個月。對於德甲官方於賽前展示他和夏蘭特的進攻數據接近，羅拔仔就贈後輩兩句：「我很喜歡看夏蘭特比賽，但有天賦並不代表將來發展同樣出色。我覺得，自己現在的狀態比兩年前更好！」作客的多蒙特各賽事近六次鬥拜仁全敗，雪上加霜今仗有門將基哥高保、中堅曉姆斯和中場韋素等九將缺陣。即使拜仁今仗只要摸和便能提早三輪鎖定德甲十連冠，但教練拿格斯文下令：「我們今季聯賽要入一百球。」相信該隊今晚力爭大勝賀奪冠，「主勝」捧得過。