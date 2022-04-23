月光騎士再「屈」機

曼城左腳右翼馬列斯上場正選上陣，射入打破僵局的重要士哥，個人英超上陣達二百五十場里程碑。今晚聯賽主場迎戰尾二的屈福特，此子挾勇態有力率藍月再下一城，鞏固一哥寶座，安心在下周二歐聯四強首回合主場硬撼皇家馬德里，讓球主客和讓三球「主勝」單注或過關皆宜。（Now621台今晚10:00直播）



馬列斯今季英超正選上陣十三次，助曼城錄十一勝一和一負。展望今晚一戰，他誓言領軍一直贏下去，強勢迎接跟銀河艦隊的大戰：「我們是不可以停下來，稍為放緩就會給予對手機會。」



屈福特近六輪聯賽五負，目前排尾二落後尾四的愛華頓七分兼多踢一場，護級形勢惡劣。恐怕他們今晚無心也無力抵擋藍月，「主勝」博得過。