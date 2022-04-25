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列斯換帥愈戰愈勇 狂牛撞「水軍」

2022-04-25 列印
列斯聯前鋒 洛迪高摩蘭奴
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水晶宮受到英超和足總盃雙線作賽的影響，兩項賽事近三仗全敗，今晚聯賽主場迎戰列斯聯，未必可以回復水準。再者客軍換帥後愈戰愈勇，陣中西班牙鋒將洛迪高摩蘭奴又腳風大順，今仗有力領軍反客為主，一於支持客勝。（Now621台周二凌晨3:00直播）

二二年一直氣勢磅礡的水晶宮，最近在雙線作賽下吃不消，前仗英超作客1:2不敵李斯特城，之後在英足盃四強0:2負車路士，上周中回歸聯賽又遠征0:1敗予紐卡素腳下，今仗再上征途未必可以回復十足體力。
近四仗三勝一和
  相反列斯聯由美國籍教頭馬殊接手後愈戰愈勇，過去四輪英超分別擊敗諾域治、狼隊和屈福特，又主場1:1賽和修咸頓，錄得三勝一和佳績，舒緩不少護級壓力。再者陣中西班牙鋒將洛迪高踢出加盟以來最好表現，上述四仗攻入三球，今仗一於再以士哥幫助球隊全取三分，進一步脫離護級漩渦。列斯聯領隊馬殊
列斯聯領隊馬殊
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