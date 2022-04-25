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拜仁十連霸

2022-04-25 列印
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拜仁在上周六的德甲，憑基拿比、羅拔利雲度夫斯基、穆斯亞拿各入一球，主場以3:1輕取多蒙特，成功取得德甲十連霸。賽後教練拿格斯文（右）被啤酒照頭淋慶祝。這個殊榮亦是陣中老臣子、三十二歲的湯馬士梅拿（左）個人第十一個德甲冠軍，成歷史第一人。故他喜言：「我想貪心地一直贏下去。」
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