為金球豁出去 毒男焚「城」



皇家馬德里射手賓施馬兒時是一個不願與人交談的毒男，長大成為球星後又活在C朗拿度的陰影下，從未取得個人重要殊榮。然而此子來到三十四歲終獨當一面，今季各賽事已累積三十九球有力問鼎個人獎項，今晚歐聯四強首回合一於領軍作客擊敗曼城，向個人首個金球獎進發！（Now643台周三凌晨3:00直播）

在法國布龍貧民窟成長的賓施馬，童年是一個內向男孩，不願與人交談，更會對着石牆自己一人踢足球，其人生首位足球教練列高勒坦言：「他是一名毒男，沒想過會成為球星。不過他在成名後經常重返布龍，向這裏的小孩贈送球衣和球鞋，他是我們的英雄。」

老來開竅獨當一面



足球令賓施馬脫毒，在法甲班霸里昂成名後，轉投皇家馬德里成為法國巨星。然而他成名後活在隊友C朗拿度的陰影下，從未取得金球獎和世界足球先生等個人獎項，就連西甲神射手亦未曾贏過。幸好此子來到三十四歲終獨當一面，本季四十場各賽事收錄三十九球十三次助攻，包括西甲入廿五球在射手榜領先十球，歐聯亦累積十二球，比拜仁慕尼黑中鋒羅拔利雲度夫斯基少一球。



各界認為賓施馬有力在年尾問鼎金球獎，如今仗領軍作客擊敗奪標大熱曼城奠定晉級基礎，更加可以為自己加分。藍月防守中場洛迪卡斯簡迪提醒隊友要嚴防他：「我們絕對要提防賓施馬，他是皇馬的靈魂球員。」銀河艦隊上圈能夠淘汰衞冕的英超勁旅車路士，正是全靠賓施馬首回合大演帽子戲法作客贏3:1打下基礎，此子今仗一於再接再厲，率隊擊敗藍月向金球獎進發，捧客勝。