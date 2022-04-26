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破限傑作

2022-04-26 列印
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劉慕裳（Grace）力臻再突破！貴為去夏東京奧運銅牌得主，這名港隊空手道美女周日在世界一級空手道超聯（K1）葡萄牙馬托西紐什站女子個人形決賽，爭金當前果敢挑戰冷門套路糸東流雲手，縱未竟全功飲恨摘銀，仍獲隊友兼哥哥劉知名大讚敢於創新，期待她再添佳績。
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