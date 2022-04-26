皇家馬德里射手賓施馬兒時是一個不願與人交談的毒男，長大成為球星後又活在C朗拿度的陰影下，從未取得個人重要殊榮。然而此子來到三十四歲終獨當一面，今季各賽事已累積三十九球有力問鼎個人獎項，今晚歐聯四強首回...

2022-04-26