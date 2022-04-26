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拖肥告急

2022-04-26 列印
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愛華頓（藍衫）雖然在周日英超默西塞德郡打吡踢出拚勁，但最終仍作客0:2不敵利物浦。由於護級競爭對手般尼同日主場1:0小勝狼隊，拖肥糖被該隊壓過跌落聯賽榜尾三，或迎來七十二年來首度於頂級聯賽降班的厄運。
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