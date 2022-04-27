贏波返榜首 國米「博」殺格

國際米蘭射手拿達路馬天尼斯停賽復出後表現搶鏡，各賽事連續三仗士哥，取代迪斯高成為球隊首席射手。今晚意甲補賽作客博洛尼亞，馬天尼斯勢領藍黑軍團大捷，從同市死敵AC米蘭手上奪回意甲一哥之位，讓球主客和讓一球「客勝」必捧。

（Now638台周四凌晨2.15直播）



馬天尼斯於月初意甲勝維羅納時停賽，他復出後猶如猛虎出柙，近三輪聯賽合共轟入四球，還有一次助攻，本季意甲累積十六球成球隊首席射手。國米在他帶領下近四輪全勝，一度進佔榜首，但踢多一輪的AC米蘭周日反勝拉素才將他們跌落次席。今晚面對聯賽兩連和近況平平的博洛尼亞，馬天尼斯又迎來數胡機會，此子挾大順腳風，料可助國米贏波重返榜首，「客勝」放心去馬。