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不屈悍馬

2022-04-28 列印
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皇家馬德里周二歐聯四強首回合作客和曼城鬥攻，三度落後兩球陷劣勢，全靠三十四歲射手賓施馬（圖）救了一命。此子梅開二度，包括末段走出本月三次極刑晏客的陰霾，處理十二碼時以一記精采挑射建功，率銀河艦隊僅負3:4，保持晉級希望。
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