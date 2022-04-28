投身影視圈逾六十年的曾江（原名曾貫一），本周一由新加坡返港，入住尖沙咀一隔離酒店，前天其快速檢測結果呈陰性，昨天被發現倒斃房中，享年八十七歲，警方暫列作屍體案發現處理。曾江女兒、舞台劇演員曾慕雪稱，父...

2022-04-28