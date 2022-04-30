紅鋒留力「和」味濃

利物浦剛戰罷歐聯四強首回合，周六馬不停蹄出戰本土聯賽，還有下周中次回合後顧。紅軍勝在有主將穆罕默德沙拿周五當選英格蘭足球先生，揚言要進化成全能鋒將，在英超早場造訪紐卡素勢再顯剋星威力領軍小勝，賀領隊高普續約兩年，讓球主客和讓一球「和」可捧。（Now611、621台今晚7:30直播）



沙拿周五以四十八巴仙的得票率，力壓曼城中場奇雲迪布尼和韋斯咸中場迪格蘭賴斯，繼一八年再次榮膺英格蘭足球先生。此子在紅軍各戰線最近四連勝期間獨取兩入球三助攻，更強調升呢成能傳擅射的全能前鋒：「我不斷求進，目標是更多的入球和助攻。」



雖然利物浦周三晚才於歐聯四強首回合作東2:0輕取維拉利爾，周六英超又要早場作客，但沙拿英超入球與助攻次數冠絕群雄，近九次對紐卡素獨取六球，有力領軍全取三分。只怕周四續約至二六年的高普會點到即止，為下周二次回合留力，故博「和」。