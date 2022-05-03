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港足壯「志」

2022-05-03 列印
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傑志周日歷史性闖進亞冠十六強威盡，振奮本港球圈，適逢備戰六月亞洲盃外圍賽的港足昨在將軍澳足球中心展開首課操練，新帥安達臣（右二）直言會注入前場壓迫元素，冀傑志奇跡闖關一事能激勵全隊，力爭躋身亞洲盃決賽周！
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