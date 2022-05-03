自製入樽

NBA季後賽次圈周日開打，其中東岸的公鹿作客以101:89擊敗塞爾特人，場數領先1:0先拔頭籌。客隊球星安迪杜古普（左）不但交出廿四分、十三個籃板球和十二次助攻的三雙，更於第四節上演將籃球拋向籃板再自製入樽，獲攻入廿五分的隊友祖賀里迪大讚猶如打機一樣：「他按下R2鍵，把球丟向籃板，然後再傳回自己手上。」