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留隊在望

2022-05-04 列印
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曼聯於周一英超主場謝幕戰以3:0擊倒賓福特，其中今仗攻入十二碼的C朗拿度（中）賽後繞場一圈向球迷致謝時，被攝影機拍到疑似說：「我還未玩完」。各界認為這位三十七歲老將發出來季留守奧脫福的訊息，粉碎離隊或掛靴傳聞。
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