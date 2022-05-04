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七冠之王

2022-05-04 列印
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奧蘇利雲（圖）周一在世界桌球錦標賽決賽，以18:13擊敗卓林普，第七次登上世界冠軍寶座。「火箭」不但追平亨特利的七冠紀錄，更完成世錦賽、英錦賽和大師賽各獲七次冠軍的「七圈大滿貫」壯舉，他賽後更直言來季或會繼續參加世錦賽。
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