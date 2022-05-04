每次全泥宴總要面對一個問題，就是必有一些初跑泥地但在泥閘曾有好走勢的馬，對於此類馬要怎樣評價，無疑有靠估成份。不過此類馬有一個優點，就是由草地賽轉跑泥地賽，對手級數通常低了一截，只要能應付在泥地作賽的...

2022-05-04