紅軍救星
打鐵師傅年邁 難覓接班人 長洲飄色停辦三年 手造鐵架恐失傳
長洲一年一度的太平清醮今天開始，疫情之下，重頭戲的飄色巡遊和搶包山比賽將連續第三年停辦，影響所及，支撐飄色小演員的「色梗」，僅剩下一名老工匠製作，長洲惠海陸同鄉會主席鄺世來坦言，擔心打鐵手工藝後繼無人...
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中國科考隊珠峰架設全球最高海拔氣象站
中國珠峰科考隊十三名隊員昨日成功登頂，在峰頂展示中國五星紅旗，並成功架設世界海拔最高的自動氣象站。新華社形容此行具有劃時代意義。央視報道指出，科考登山隊員在昨日凌晨，從海拔八千三百米的突擊營地出發，全...
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美國民眾示威 反廢墮胎權
美國政治新聞網《Politico》周一披露了最高法院就墮胎權的判決意見草案，文件指出多名大法官贊成推翻過去保障墮胎權的裁決。消息引發一連串政治效應，支持墮胎的民眾蜂擁至最高法院前靜坐抗議。判決意見草案...
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屋苑紛錄上車客承接
市況好轉，上車客趁勢於市場上覓盤，據《星島地產網》報道，港置營業經理胡國安表示，九龍灣得寶花園E座高層8室，面積265方呎，1房間隔，單位原叫價450萬，累減16.2萬，以約433.8萬成交，呎價16...
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科技股領跌美團插4.6% 恒指瀉232點失21000
市場持續關注美國聯儲局議息結果，港股結束5連升，恒指失守21000關，回吐232點，收報20869，成交金額724.48億元。美團（3690）及京東健康（6618）分別遭大股東減持，科技股領跌。市場預...
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蓄銳瞄決賽 餓狼噬「狐」
自從確定意甲前四無望之後，羅馬專注於歐協聯，多名主將上場聯賽休息，養精蓄銳務求在今晚四強次回合主場挫李斯特城晉級。意國首都狼射手譚美阿巴謙今季於這項盃賽十一戰入八球，腳風頗順，今仗有力領軍攻陷近況差勁...
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《造星IV》第3隊女團玩自己話事 STRAYZ冇公司 成員夾5位數出道
ViuTV真人騷《全民造星IV》為樂壇提供咗三隊女團，包括官方女團COLLAR，40強嘅8人女團Lolly Talk，以及由阿VAL（趙展彤）及CK（黃斯琪）自發組成的20強組合STRAYZ，5人以獨...
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李一飄 - 避疫長胖 潛伏健康風險｜社論
一場世紀疫情，根據網上專頁統計，各國一共有五億一千五百多萬人確診，六百二十四萬多人染疫亡。香港估計有逾四百多萬人確診，迄今造成九千三百二十八人死亡。從數字看，新冠肺炎疫情，的確驚心動魄，即使沒有感染病...
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田泰安後上成騎師王 蔡約翰蘇保羅嘉里起孖
昨晚舉行八泥一草賽事，告東尼憑「勇敢動力」、「愛馬劍」和「柏林探戈」三W，其中後兩駒由田泰安經手贏馬，他亦後上成為騎師王。至於蔡約翰與嘉里合作勝出「當家信心」和「華卓晴」，蘇保羅則憑「箭意」和「好好心...
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