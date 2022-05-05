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紅軍救星

2022-05-05 列印
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周二歐聯四強次回合，利物浦作客維拉利爾半場落後兩球，首回合優勢盡失，但憑半場入替的左翼路爾斯戴亞斯（左）扭轉乾坤。後者出色的單對單過人能力，助紅軍打開黃色潛艇防線缺口，本身攻入一球率隊反勝3:2，總比數贏5:3，近五季第三次殺入決賽。
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