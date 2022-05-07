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拒絕破產　般尼發「維」

2022-05-07 列印
般尼中場 祖殊布朗曉爾
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英超尾五的般尼最新財務報告顯示，若降班隨時面臨破產，故餘下四輪關乎球會生死存亡必傾力爭勝。幸而積遜暫掌帥印後，該隊表現脫胎換骨，尤其中場祖殊布朗曉爾狀態火熱，今晚聯賽勢挾勇態領軍主場擊退近況平平的阿士東維拉全取救命三分，主勝可捧。
（Now624台今晚10:00直播）
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