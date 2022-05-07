第三場二班一四○○米。此場頂分為105，評分區域較正常的二班賽高出五分，若按85分上限的三班賽之選馬邏輯，博W應是101分或以上的馬匹佔優勢，而此組只得「加州得迅」一個選擇。「加州得迅」在兩仗前才加至...

2022-05-07