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賴「地」硬

2022-05-09 列印
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利物浦周六英超僅靠鋒將路爾斯戴亞斯入球抵銷熱刺前鋒孫興民的士哥，主場逼和1:1。紅軍領隊高普直斥囤重兵於後防的敵軍教頭干地：「我不喜歡這樣的戰術。他們是勁敵，應該踢得更進取。」
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