港桌希望
自製武器圖刺死警員防疫人員 揚言武力屠殺 激進組織六人落網
《香港國安法》實施後，激進暴力份子表面上銷聲匿跡，但有人暗中策動刺殺警員行動。警方拘捕六名男女，年齡最小者十六歲，涉在通訊平台群組發表仇恨政府及反社會言論，起出自製弩、箭、匕首、仿製槍和少量疑似大麻。...
2022-05-10
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不排除未來五日仍有餘震 台灣東部海域6.1級地震
台灣東部海域昨日發生規模六點一級地震，全台有震感，但沒有傳出嚴重災情。今次是台灣今年第五次規模超過六級的地震。地震發生在昨日下午二時二十三分，震央位於花蓮以東約八十九公里海域，震源深度二十七點五公里，...
2022-05-10
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澤連斯基斥俄重演納粹血腥暴行 普京勝利日閱兵為俄軍默哀
俄軍入侵烏克蘭三個月，舉世關注俄羅斯昨天慶祝衛國戰爭勝利日。俄國總統普京未有就俄烏戰事作重大公佈，但斥責西方沒有聆聽俄方反對北約東擴的聲音，指威脅逼近俄國邊境安全，故針對烏克蘭的特別軍事行動是必要的。...
2022-05-10
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瀚名開現樓示範單位
新盤市場回旺，嘉里建設日前開放何文田現樓盤瀚名示範單位，並公佈首批30伙價單，折實平均呎價23300元，全是1房戶型，折實最平約738.3萬元起。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指出，瀚名首張價單共...
2022-05-07
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外圍偏軟A股成交縮 恒指料可守19600點
外圍股市跌跌不休，美股早段全線下挫，歐洲股市均曾跌約1%至2%。A股昨日個別發展，惟滬深股市成交額合共約6700億元人民幣，創一年新低。分析指由於美股下跌、人民幣及港匯持續走弱等，港股今日或會低開，惟...
2022-05-10
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紅軍爭冠契機 謝四報恩
力爭英超冠軍的利物浦和曼城於餘下三輪都要鬥阿士東維拉，後者因而成為「造王者」。今晚紅軍率先作客阿士東維拉，高普直言落後藍月三分爭冠仍未絕望，而兩大精神領袖佐敦軒達臣和華基爾雲迪積克更矢言會領軍奮戰到底...
2022-05-10
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廣告紅人狂吸金六位數 阿正獲阿爸讚叻 差啲住食飯
29歲，商台叱咤903 DJ阿正（黃正宜），自20年拍《膠戰》殺入電視圈迅即爆紅，廣告接唔停，最近同時主持兩個電視節目，包括唔執屋嘅佢拍住Jeremy主持一個關於執屋嘅節目《GO！執！事務所》及《MM...
2022-05-10
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李一飄 - 先快測後用餐 宜自願不宜強制｜社論
第五波新冠疫情由高峰回落，先後經歷了復活節和母親節兩段長假，確診人數沒反彈，反而減少，令疫情出現穩定的態勢。但近日元朗牡丹金閣火鍋爆發群組，累計十二人染疫，令人擔心食肆再現大爆發。有學者提倡市民光顧食...
2022-05-10
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莫雷拉中三元 羅富全蔡約翰起孖 田泰安 四W做福將
昨日田泰安憑東廄「連連有盈」、姚廄「寶成智勝」、羅廄「路路爽」和「皇龍福將」四喜臨門，最終成為騎師王。而莫雷拉則憑文廄「紅麗舍」、蔡廄「電源之駒」和「烈風」中三元。至於羅富全和蔡約翰各自起孖後，榜首形...
2022-05-08
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