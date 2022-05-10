港桌希望

香港桌球未來在明天！近月有傳桌球明年降格為體院B級項目，港隊戰將則大打爭氣波，美式桌球猛將盧浩琛（右）周日殺入直布羅陀舉行的世界九號球大師賽決賽，縱力戰下以6:9不敵德國名將費拿奪得亞軍，仍足證港隊能在世界列強中佔一席位。