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搞死CP3

2022-05-10 列印
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周日NBA西岸季後賽第四回合，太陽作客以101:111不敵獨行俠，場數被追平2:2。其中客隊控衞基斯保羅（CP3，左圖）今仗因家人在場邊被獨行俠球迷（右圖綠衫）騷擾而分心，出場僅廿三分鐘就六犯離場，CP3賽後狠批聯盟對球員和球迷的罰則不一。
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