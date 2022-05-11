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通過體測 夏蘭特登「月」

2022-05-11 列印
■有網民火速為夏蘭特換裝。
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多蒙特神鋒艾寧夏蘭特的轉會爭奪戰接近尾聲，據報此子已揀選曼城為下一站，周一更通過後者的體測，最快在周六以七千五百萬歐羅（約六億二千萬港元）入「城」。

消息指這名挪威中鋒近日決定轉投藍月，據報周一於比利時通過曼城的體測，並答應簽署一份周薪三十五萬鎊的五年合約，最快待多蒙特於周六德甲煞科戰主場對哈化柏林後公佈。

蜂軍沒有直接承認事件，但其發言人指夏蘭特獲批准在周一處理私人事務而毋須操練。與夏蘭特家族相熟的前挪威射手科托夫就在社交平台確認消息：「最後決定已出來了。夏蘭特下季將會為曼城效力，他上周已通知皇馬和拜仁這個決定，近日一直談論合約細節。」夏蘭特來季轉投沒有正中鋒的曼城，預料將馬上成為攻擊核心。
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