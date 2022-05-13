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全能大四喜

2022-05-13 列印
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曼城周三英超作客5:1大勝狼隊，向冠軍邁進一步之餘，更難得的是奇雲迪布尼（圖）更成為英超三十年來，第三位能夠一場入四球的中場。這名季初休養生息到最近才爆發的星將，聯賽近八次出場獨取八入球五助攻，是少見的全能大四喜猛將。
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