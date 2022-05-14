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萊比錫煞科戰保四

2022-05-14 列印
RB萊比錫前鋒 尼干古
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今晚德甲煞科，焦點無疑是RB萊比錫與弗賴堡的第四名歐聯席位之爭。同時，萊比錫更要靠歐聯入場券挽留法國射手尼干古，故作客很大機會降班的比勒費爾德，勢傾盡全力爭取大勝保住殿軍。（香港時間今晚9:30開賽）
歐聯席位打動尼干古

煞科戰前，萊比錫以五十七分排第四，領先第五的弗賴堡兩分，故今晚作客擊敗尾二的比勒費爾德，便可取得歐聯入場券。前者有尼干古本季各賽事貢獻三十四球和十九次助攻，有力領軍完成任務，但據報此子有意今夏離隊，車路士和阿仙奴等亦對他感興趣。

為挽留這名法國射手，近況不俗的前鋒安達施華和中場科斯貝治等勢加多兩錢肉緊，率萊比錫全取三分，務求以行動感動此子來季合力出戰歐聯。該隊董事總經理米斯拿夫揚言：「尼干古來季一定會繼續為萊比錫效力！」
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