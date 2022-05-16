  • 2022年5月16日 星期一
  • 20º
  • 85%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 東鐵羅同學李家超曾江曾志偉

日報新聞 > 體育

捧盃兼練兵

2022-05-16 列印
Previous Next

周六英格蘭足總盃決賽，利物浦和車路士在溫布萊鬥足百二分鐘互交白卷，前者再次互射十二碼贏6:5捧盃。同時，紅軍領隊高普兵力充裕，今仗換走受輕傷的射手穆罕默德沙拿和中堅華基爾雲迪積克，賽後透露兩將應可出戰歐聯決賽，而且本季兩度以最殘酷方式捧盃，無疑是月底跟皇家馬德里爭大耳朵盃的最佳練兵。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd