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哥帥淡定

2022-05-17 列印
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曼城於周日英超作客以2:2逼和韋斯咸，未能全取三分，令到利物浦保持後上封王的機會。然而藍月領隊哥迪奧拿（左）似乎未有擔心，矢言會留待煞科日主場擊敗阿士東維拉，然後和藍月球迷一起分享勝利喜悅。
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