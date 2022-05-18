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告別老婦人

2022-05-18 列印
保羅戴巴拿（圖中）
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意甲聯賽祖雲達斯主場2:2賽和拉素，鎖定來季歐聯出賽資格。比賽焦點是祖記球星保羅戴巴拿及基亞連尼，二人季尾離隊，今場賽後繞場接受球迷歡呼支持，離別在即，戴巴拿更是忍不住灑下男兒淚。基亞連尼（圖右）
基亞連尼（圖右）
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