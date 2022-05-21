  • 2022年5月21日 星期六
  • 25º
  • 86%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 消費券醫管局Telegram李家超羅樂林

日報新聞 > 體育

綠軍「完全體」大勝扳平

2022-05-21 列印
■綠軍第二戰有馬吉斯史密（右）和賀福特復出，整體實力大增。
Previous Next

塞爾特人周四NBA季後賽東岸決賽次回合，有兩名正選馬吉斯史密和賀福特復出，攻守實力即大增，作客以127:102大炒熱火，場數追成1:1。難怪綠軍將帥都大讚二人是勝利關鍵。

控衞史密和中鋒賀福特於首回合分別因傷和需要隔離而無緣上陣，拖累綠軍慘負熱火。他倆今場復出充當雷霆救兵，史密交出十二次助攻，隊友接到其傳球十五次起手命中十二球，同時對方球員在其面前起手十一次只入三球。賀福特則將對位球員限制至九射兩中，並逼到對方失誤四次。教練烏杜卡賽後喜言：「他們回歸真是太好了，因為他們在場上總能保持鎮定。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd