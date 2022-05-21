綠軍「完全體」大勝扳平

塞爾特人周四NBA季後賽東岸決賽次回合，有兩名正選馬吉斯史密和賀福特復出，攻守實力即大增，作客以127:102大炒熱火，場數追成1:1。難怪綠軍將帥都大讚二人是勝利關鍵。



控衞史密和中鋒賀福特於首回合分別因傷和需要隔離而無緣上陣，拖累綠軍慘負熱火。他倆今場復出充當雷霆救兵，史密交出十二次助攻，隊友接到其傳球十五次起手命中十二球，同時對方球員在其面前起手十一次只入三球。賀福特則將對位球員限制至九射兩中，並逼到對方失誤四次。教練烏杜卡賽後喜言：「他們回歸真是太好了，因為他們在場上總能保持鎮定。」