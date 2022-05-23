張敬軒《THE NEXT 20》演唱會第十場，終於請來傳聞中的姜濤任嘉賓，軒仔大讚對方乖仔、勤力又好學，自認識他後就已經「買佢贏」。而姜濤就帶來他自己最喜歡吃的薯條送給軒仔，更親自餵食，令到在場歌迷嘩...

2022-05-23