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麥巴比續約

2022-05-23 列印
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原本，基利安麥巴比（右）今夏勢與巴黎聖日耳門約滿後，轉投皇家馬德里。然而，此子周六意外宣布棄艦，決定留隊續約三年，據報周薪加至創世界紀錄的一百九十萬歐羅（約一千六百萬港元），更叫人咋舌的是，擁有職球員招聘話事權，彷彿將球隊變成麥巴比足球隊，同日法甲煞科戰還連中三元，領軍主場炒梅斯五蛋。
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