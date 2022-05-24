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王者雪茄

2022-05-24 列印
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AC米蘭在周日意甲煞科日保持領先優勢，作客3:0大勝薩斯索羅，事隔十一年再次於聯賽封王。該隊三十五歲法國射手基奧特梅開二度成捧盃功臣，證明自己未過氣；比他年長五歲的伊巴謙莫域（圖）更是隊中唯一兩次奪冠的成員，賽後大咬雪茄盡展霸氣。
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