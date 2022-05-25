第五場五班一二○○米。「帝豪精彩」父系出自「詩人之聲」，此系馬在港絕不算成功，曾勝的只有一匹低班馬「葵涌精英」，所以前駒在港二十二戰未勝，本來亦毋須太意外。不過，「帝豪精彩」在港初出一役已上名，照理絕...

2022-05-25