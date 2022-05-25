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樂極生悲

2022-05-25 列印
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新科意甲盟主AC米蘭，周一在米蘭市舉行勝利巡遊慶祝奪冠，前鋒伊巴謙莫域（右）和守將迪奧靴南迪斯期間多次嘲諷死敵國際米蘭，門將邁治蘭和中場拉迪高歷更拉起寫有「把意大利盃塞入屁股吧」的橫額，諷刺國米奪意盃但失落聯賽。意大利足總聯邦檢察官已對事件展開調查，涉事球員面臨罰款和停賽。
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