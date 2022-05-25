樂極生悲
事發片段曝光 網民戥父子不值 小童挨跌得得B 父賠
3萬 店方致歉退款一名五歲男童隨父母逛玩具店，踫跌一個標價五萬多元的「天線得得B」大公仔，爆裂毀爛，父親賠款三萬多元了事，其後兒子疑似受驚，須向學校請假一天。事發經過片段曝光，大批網民替父子不值，斥...
2022-05-25
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台安平艦反艦導彈試射成功
台灣海巡署安平艦昨晨在屏東外海，成功試射「雄風二型」反艦導彈，命中位於蘭嶼外海百多公里的靶艦。台灣傳媒報道，海巡署六百噸安平級軍艦安平艦（CG601），在昨天清晨六時許於屏東九鵬基地外海，首度試射雄風...
2022-05-25
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烏只願會見普京重啟和談 澤連斯基籲國際加強對俄制裁
烏克蘭總統澤連斯基呼籲西方加強對俄制裁，包括禁運俄羅斯石油，並強調只願會見俄羅斯總統普京討論停戰，但與俄方重啟談判十分困難。澤連斯基向瑞士達沃斯世界經濟論壇年會發表視像講話，稱世界不能被野蠻力量統治，...
2022-05-25
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鐵路沿線屋苑錄用家承接
東鐵線過海段通車，利好鐵路沿線屋苑。據《星島地產網》報道，美聯物業首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山海栢花園5座低層B室，獲鍾情鐵路上蓋物業的買家以678萬承接，呎價約17208元。李天傑表示，海栢花...
2022-05-25
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A股偏軟恒指挫357點 電動車科技股齊捱沽
美股隔晚急彈，惟美股期貨受壓及A股偏軟，恒指昨日低開49點報20420點，及後跌幅擴大，午後低見19989點，尾市跌幅收窄，恒指收報20112點，跌357點；國企指數收報6883點，跌139點；科指收...
2022-05-25
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摩佬尊嚴一戰 決賽救人自救
摩連奴十二年前帶領國際米蘭贏得歐聯後，意甲便由盛轉衰再無球隊問鼎歐戰錦標，他本人的仕途亦同樣急轉直下，近年敗走英超。這名葡萄牙籍教頭今季重返意甲執教羅馬，東山再起領軍殺入首屆歐協聯決賽，今晚終極戰若在...
2022-05-25
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O靚模靚媽 疫情冇得帶囡囡出街玩 郭玥彤搬獨立屋 創造3000呎兒童樂園
35歲郭玥彤（前名郭穎兒，Celia K.）2010年以O靚模身份出道，出過寫真拍過電影，2016年跟生意人李冠鋒結婚並淡出幕前，先後誕下3個女兒。早前她先後亮相ViuTV《媽咪Kingdom》及TV...
2022-05-25
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李一飄 - 還小孩公道 商店護物有責｜社論
五歲小童開心逛玩具店，背脊碰倒一個大公仔，致令倒地破裂，小童被嚇呆，父親起初不清楚事發經過，即時賠錢，以求息事寧人。但隨着網民公開相關短片，見到大公仔未作任何鞏固，也沒圍欄，任何人行過輕輕觸碰，或會變...
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仲達 - 帝豪精彩 珍惜機會｜頭號目標
第五場五班一二○○米。「帝豪精彩」父系出自「詩人之聲」，此系馬在港絕不算成功，曾勝的只有一匹低班馬「葵涌精英」，所以前駒在港二十二戰未勝，本來亦毋須太意外。不過，「帝豪精彩」在港初出一役已上名，照理絕...
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