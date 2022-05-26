維迪斯衝歐決戰 再創奇蹟

維迪斯於荷甲歐協聯附加賽準決賽次回合，奇迹反勝烏德勒支晉級，今晚決賽首回合作東迎戰阿爾克馬爾。前者教練利斯殊誓言領軍再創奇蹟，今仗入球重任將交給聯賽次席射手奧賓達，以延續對賽旺主場一方的往績，二點九倍主勝單注或過關皆宜。

(myTV Super902台周五凌晨2:00直播）



附加賽準決賽首回合落後烏德勒支1:3的維迪斯，剛於周日次回合上演絕地反擊，憑後備前鋒費達歷堅臣加時上半場射入奠勝球大勝3:0，兩回合反勝4:3躋身附加賽決賽。教練利斯殊揚言，球隊要乘勢再創奇蹟：「沒有事情是不可能的，上一圈我們可以絕地反勝，奪取歐協聯席位非不可能。」

阿爾克馬爾往績輸蝕



上仗建功的費達歷堅臣加時完場前兩黃一紅被逐，今晚要坐波監，幸維迪斯仍有以十八球在荷甲射手榜排第二的奧賓達壓陣。利斯殊放心將入球重任交給這名新晉比利時國腳：「奧賓達是個很有潛質的球員，過去欠缺入球能力，現在已是荷甲二號射手。」



阿爾克馬爾附加賽準決賽靠主場食胡，次回合地頭勝2:0，兩回合才反勝海倫芬4:3，打入決賽。兩軍近五次聯賽交鋒，都由主場一方取勝，故今仗一於敲維迪斯主勝。



同日法甲升降班附加賽首回合，法乙季軍歐塞爾主場挑戰法甲尾三的聖伊天。歐塞爾上仗法乙升班附加賽決賽0:0和索察，互射十二碼險勝5:4，各賽事計最終戰果五連捷，狀態遠勝同期一和四負的聖伊天。後者聯賽又七場客戰不勝僅三和四負，今仗造訪歐塞爾難逃劫數，一於串多場主勝。（香港時間周五凌晨1:00開賽）