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勇士回歸 重返總決賽

2022-05-28 列印
■奇利湯遜（左）大爆發，助勇士場數4:1率先晉身總決賽。
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周四NBA季後賽西岸決賽第五戰，勇士主場以120:110擊敗獨行俠，場數4:1成為西岸冠軍，相隔三年再度躋身總決賽，將帥紛紛指今季重傷復出的奇利湯遜居功至偉。

奇利湯遜因重傷連績缺席兩季，今季復出表現逐步回勇，周四轟八球三分，以三十二分助勇士贏獨行俠十分，事隔三年再度躋身總決賽。此子激動道：「去年這個時候，我剛傷瘉開始慢跑，每天都夢到此刻，很開心可以重返總決賽。」該隊教練居爾坦言：「可見目擊奇利湯遜涅盤重生，我很感動。」居利則藉着五戰表現穩定，獲全票當選成首位西岸決賽MVP。
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