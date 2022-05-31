經過第五波疫情的嚴重挑戰，港人深明由個人做起，同心抗疫的重要性。然而，當政府放寬限聚令，即刻出現一鬆，酒吧業即爆疫的惡劣情勢，令業界過去兩年內不斷聲稱他們受到「特殊對待」的說法，不攻自破，業內必須立刻...

2022-05-31