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「綠勇」爭霸

2022-05-31 列印
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周日NBA季後賽東岸決賽第七回合生死戰，熱火球星占美拔拿（左圖）打足全場獨取三十五分，惟關鍵時刻落後兩分之際選擇投射三分失手，累球隊主場96:100敗予塞爾特人（右圖）。後者場數險勝4:3，事隔十二年再晉總決賽大戰勇士，球星泰頓則當選東岸決賽MVP。
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