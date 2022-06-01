藍斯造勢踢好「波」

新一季歐洲國家聯賽周三開鑼，A4組的波蘭主場迎戰威爾斯。主隊練兵味道濃，相反紅龍核心艾朗藍斯揚言寓賽於操，備戰世界盃歐洲區附加賽，料可立於不敗之地，推介讓球主客和受讓一球「客勝」。（香港時間周四凌晨0:00開賽）



威爾斯將於周日世盃附歐洲區A組決賽，主場迎戰周三準決賽蘇格蘭對烏克蘭的勝方，力爭搭上決賽周尾班車。艾朗藍斯已摩拳擦掌道：「我有幸踢了兩屆歐洲國家盃，如能出戰世界盃，個人國家隊生涯便告圓滿。」威爾斯勢藉今仗好好準備周日的生死戰，態度有保證。



波蘭已經打入世盃決賽周，周三之戰旨在練兵。雙方的戰意勢有明顯差別，紅龍無疑可稍為看好。威爾斯各戰線近八仗勝和參半，波蘭同期六勝一和一負，而且對賽更四連勝，今仗宜捧「客勝」。