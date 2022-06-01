任睇No.1
  • 28º
  • 88%
  • 2022年6月1日 星期三
熱門： 疫苗通行證旺角屯馬綫九龍城街市灣仔

日報新聞 > 體育

藍斯造勢踢好「波」

2022-06-01 列印
威爾斯中場 艾朗藍斯
Previous Next

新一季歐洲國家聯賽周三開鑼，A4組的波蘭主場迎戰威爾斯。主隊練兵味道濃，相反紅龍核心艾朗藍斯揚言寓賽於操，備戰世界盃歐洲區附加賽，料可立於不敗之地，推介讓球主客和受讓一球「客勝」。（香港時間周四凌晨0:00開賽）

威爾斯將於周日世盃附歐洲區A組決賽，主場迎戰周三準決賽蘇格蘭對烏克蘭的勝方，力爭搭上決賽周尾班車。艾朗藍斯已摩拳擦掌道：「我有幸踢了兩屆歐洲國家盃，如能出戰世界盃，個人國家隊生涯便告圓滿。」威爾斯勢藉今仗好好準備周日的生死戰，態度有保證。

波蘭已經打入世盃決賽周，周三之戰旨在練兵。雙方的戰意勢有明顯差別，紅龍無疑可稍為看好。威爾斯各戰線近八仗勝和參半，波蘭同期六勝一和一負，而且對賽更四連勝，今仗宜捧「客勝」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd