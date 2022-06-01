港隊上月中先前往泰國進行為期兩周集訓，期間曾與泰甲勁旅春武里和緬甸等以非正式九十分鐘賽事的形式拍跳。今晚作客吉隆坡鬥馬來西亞乃備戰亞盃外最後和最重要一場熱身賽，安達臣矢志港足已改頭換面：「港隊過去三、四任教頭均主張守勢、反擊，我希望作出改變採取進攻打法。今仗是很重要的測試，且看最終成果如何。」
亞盃外D組，港足將與印度、阿富汗和柬埔寨爭一個直接出線資格，安達臣指若能在今仗踢出佳作，深信有力戰勝預期較弱的阿、柬兩軍，力爭明年決賽周入場券。
等了超過兩年，遊日不再是夢。日本由六月十日起恢復接待外國觀光團，香港旅客毋須出示疫苗接種證明，可免檢測及隔離入境。有本港旅行社推出小包團，受熱烈追捧，最快本月中出團，八天十人團每人收費二萬二千多元，包...
2022-06-01
內地接連有商販巧立名目，將死魚當活魚賣，美其名為「仰泳鱸魚」，售價十二元人民幣兩條，其實大部份已反肚，畫面詭異；亦有商販把已發黑點的芒果改名叫「豹紋芒果」出售，疑是已熟爛或變壞，卻售價兩元人民幣一斤。...
2022-06-01
俄軍強攻烏克蘭東部重鎮北頓涅茨克，遇上烏軍頑抗，雙方爆發激烈巷戰。烏克蘭總統澤連斯基形容頓巴斯地區的形勢「極之困難」，指俄軍封鎖該區港口，令烏國無法輸出口的穀物總數累積至二千二百萬噸，將加劇全球糧食危...
2022-06-01
「波叔Plan」重啟二手市場換樓鏈，市場頻現換樓客入市蹤影。據《星島地產網》報道，美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡海濱南岸4座極高層C室，面積590方呎，屬3房間隔，獲換樓客以1150萬承接，呎價19...
2022-06-01
內地5月製造業PMI好過預期，國務院再出紮實穩住經濟的一籃子政策措施保經濟增長，A股三大指數齊升，恒指昨日低開17點後反覆向上，恒指收報21415點，升291點；國企指數收報7416點，漲161點，科...
2022-06-01
世界盃歐洲區附加賽A組四強烏克蘭作客蘇格蘭，因烏俄戰爭而推遲三個月至今晚上演。雖然烏克蘭缺席比賽長達八個月，但主將辛真高為首，全隊上下矢志為人民而戰，連敵軍名宿桑拿士也發聲力撐，客軍可望打場勝仗振奮國...
2022-06-01
汪小菲前日發文否認與大S（徐熙媛）離婚前曾出軌，又疑似轉移視線突指大S「長期服用違禁藥」，在寶島的爆料記者葛斯齊昨日召開記者會，再爆料指汪出軌對象涉多名女子！汪昨晚再發文認低威，向大S道歉及承諾不再打...
2022-06-01
中環兩間酒吧在限聚令放寬後復業，旋即爆發新冠疫情，迄今累計五十九人染疫，連日有數百名客人接受了強檢，仍有二百人應檢未檢，恐成漏網之魚，有機會把病毒傳開去。出奇的是，衞生防護中心只稱，會主動聯絡這批人，...
2022-06-01
第六場三班一六五○米。此場隔晚大熱是「波爾多」。雖然一匹馬跑變化地時演出大幅進步，並不一定靠場地之助，也有可能是本身進步，而剛巧遇上跑變化地而已；但「波爾多」前仗初次在港上名也是遇天雨，加上本身是來自...
2022-06-01