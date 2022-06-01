港足變身 轉守為攻

為備戰下周中在印度揭幕的亞洲盃外圍賽D組，港足今晚九時作客友賽前帥金判坤執教的馬來西亞。今場也是香港新帥安達臣首場正式友賽，明言大軍已一改過往保守作風變得更主動，勢給球迷耳目一新的感覺。（港台電視32台今晚9:00直播）



港隊上月中先前往泰國進行為期兩周集訓，期間曾與泰甲勁旅春武里和緬甸等以非正式九十分鐘賽事的形式拍跳。今晚作客吉隆坡鬥馬來西亞乃備戰亞盃外最後和最重要一場熱身賽，安達臣矢志港足已改頭換面：「港隊過去三、四任教頭均主張守勢、反擊，我希望作出改變採取進攻打法。今仗是很重要的測試，且看最終成果如何。」



亞盃外D組，港足將與印度、阿富汗和柬埔寨爭一個直接出線資格，安達臣指若能在今仗踢出佳作，深信有力戰勝預期較弱的阿、柬兩軍，力爭明年決賽周入場券。