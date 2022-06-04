綠軍響頭炮 三分雨淹射神

NBA總決賽周四開鑼，即爆出冷門。主場出擊的勇士一度領先塞爾特人十五分，但後者第四節投籃如有神助，以中鋒賀霍特為首狂轟九記三分，反勝120:108先拔頭籌，連主隊射神史堤芬居利也坦言應付不了綠軍的三分雨：「像他們這樣的強隊，只要成功掌握到比賽和入球節奏，就會變得難以阻擋。」然而，射神深明勇士身經百戰，有信心第二回合捲土重來。