英格蘭在周六歐洲國家聯賽A3組首輪出師不利，作客0:1不敵匈牙利（右圖），自一九六二年五月以來首次不敵後者，隊長哈利卡尼賽後感到失落（左圖）。三獅領隊修夫基矢言落敗全因球員經過整季比賽後已十分疲憊：「今個球季很漫長，加上今場氣溫比較熱都有影響。」