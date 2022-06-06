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疲獅失威

2022-06-06 列印
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英格蘭在周六歐洲國家聯賽A3組首輪出師不利，作客0:1不敵匈牙利（右圖），自一九六二年五月以來首次不敵後者，隊長哈利卡尼賽後感到失落（左圖）。三獅領隊修夫基矢言落敗全因球員經過整季比賽後已十分疲憊：「今個球季很漫長，加上今場氣溫比較熱都有影響。」
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