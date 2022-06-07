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悲情王者

2022-06-07 列印
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泥地王拿度周日於法國網球公開賽男單決賽，直落三盤擊敗挪威球手魯迪，第十四次於法網封王，並將個人大滿貫錦標增至廿二個。惟勝利背後付出沉重，他透露靠打麻醉針才能完成整個法網賽事，更指除非下周療程成功，否則不會出戰月底的溫布頓錦標賽。
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