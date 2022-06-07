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綠軍自爆

2022-06-07 列印
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塞爾特人於今屆季後賽經常在第三節表現大跌，周日總決賽第二回合這個老毛病又發作，單節被勇士炒二十一分，最終作客以88:107落敗，場數被追平1:1，該隊將帥直言這問題必須改善。為綠軍攻入二十八分的泰頓（綠衫）直認：「我們第三節不濟的進攻影響了防守表現。」
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