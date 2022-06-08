港足新帥 圖重振雄風

國際影星湯告魯斯在電影《壯志凌雲：獨行俠》一夫當關，香港隊新帥安達臣處境和靚佬湯相似，既要扮演辣手教官指導球員逼搶進攻，又要調兵遣將證明執教功力。港隊今晚在亞洲盃外圍賽第三圈鬥阿富汗，正是大軍重振雄風的最佳時機。（港台電視32台今晚7:25直播）



五十九歲的安達臣挾前德甲神射手及前北韓主帥之名來港，上演改革好戲。周二亞盃外記者會上，安達臣重申不會退縮：「港隊以往只是縮後死守，最後輸波。我是新教練，想為球迷、特別是球員帶來改變，不會有球員只想死守，一定想進攻、想入球、想爭勝。我們要改革，爭取機會取勝及晉級。」



在安達臣手下，新血茹子楠、余煒廉及孫銘謙得到機會亮相，司職左閘的梁冠聰說新帥一視同仁：「教練不會偏心入籍兵，重視球員狀態及跑動頻率，要達到標準才可入隊。此刻港隊欠比賽幾個月，狀態肯定較差，但嘗試逼搶及進攻的踢法是走在正確方向上。」