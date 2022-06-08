港甲球員墮樓亡 球圈致哀

本地球圈傳來噩耗，甲組深水埗球員黃駿軒周一在屯門山景邨景美樓墮樓身亡，不少球圈中人對他的離世感到十分婉惜。



警方周一傍晚接獲途人報案，發現一名二十六歲黃姓男子倒卧在景美樓對開，懷疑他從高處墮下，經調查後相信事主受金錢問題困擾。深水埗同晚在社交媒體發文指：「突如其來的噩耗，本球會仝人深感婉惜及沉痛。黃駿軒為了爭口氣，堅持繼續留在球圈，為喜愛的足球付出所有。我們希望軒仔在彼岸能夠平安快樂，繼續擁抱他喜歡的足球。」



多名黃駿軒的前隊友，包括港腳梁冠聰、陳肇鈞等人，也在社交媒體致哀。黃駿軒的深水埗隊友麥富城接受本報查詢時指，周日曾與黃駿軒一起踢球，對他的離世感到突然。