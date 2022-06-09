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卡尼救命

2022-06-09 列印
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周二歐洲國家聯賽A3組，英格蘭靠射手哈利卡尼操刀十二碼得手，作客逼和德國1:1。卡尼在國際賽已經累積五十球，距離英軍史上入球紀錄保持者朗尼只差三球，不過領隊修夫基直言，更看重這名隊長全面的踢法：「他無論組織攻勢，或在前場逼搶，都有超凡表現。」
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