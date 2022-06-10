刷六犯恥辱紀錄 「主播」格連變罪人

周三NBA總決賽第三戰，勇士作客100:116不敵塞爾特人，場數落後1:2。客軍主將戴文格連六犯離場更「創下」一項歷史紀錄，賽後飽受批評，包括活塞名宿湯馬士直斥他分心於場外主持播客Podcast），影響發揮。

今仗勇士半場落後十二分，一度於第三節反超前，但綠軍有謝倫布朗貢獻二十七分力拒對手的反擊，最終贏十六分，場數領先2:1。賽後，戴文格連成眾矢之的，事關他只得兩分、四個籃板和三次助攻，成為總決賽史上出戰逾三十四分鐘，得分、籃板和助攻全部少於五次卻六犯離場的第一人。



活塞名宿湯馬士直斥：「格連這種數據只會在小學看到，賽事和主持播客輕重不分。」加上今仗獨取三十一分的史堤芬居利疑似受傷，故戴文格連第四回合必須擺脫頹態，勇士才能有更大勝算。（ViuTV99台明早9:00直播第四場）