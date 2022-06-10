任睇No.1
  • 26º
  • 93%
  • 2022年6月10日 星期五
熱門： 林鄭月娥梁唐青儀信用卡強檢天文台

日報新聞 > 體育

刷六犯恥辱紀錄 「主播」格連變罪人

2022-06-10 列印
■戴文格連（右）今戰六犯離場飽受批評。
Previous Next

周三NBA總決賽第三戰，勇士作客100:116不敵塞爾特人，場數落後1:2。客軍主將戴文格連六犯離場更「創下」一項歷史紀錄，賽後飽受批評，包括活塞名宿湯馬士直斥他分心於場外主持播客Podcast），影響發揮。
今仗勇士半場落後十二分，一度於第三節反超前，但綠軍有謝倫布朗貢獻二十七分力拒對手的反擊，最終贏十六分，場數領先2:1。賽後，戴文格連成眾矢之的，事關他只得兩分、四個籃板和三次助攻，成為總決賽史上出戰逾三十四分鐘，得分、籃板和助攻全部少於五次卻六犯離場的第一人。

活塞名宿湯馬士直斥：「格連這種數據只會在小學看到，賽事和主持播客輕重不分。」加上今仗獨取三十一分的史堤芬居利疑似受傷，故戴文格連第四回合必須擺脫頹態，勇士才能有更大勝算。（ViuTV99台明早9:00直播第四場）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd