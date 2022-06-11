港足衝線 撐安永佳

香港今晚七時半若能在亞洲盃第三圈外圍賽印度中立場贏柬埔寨，D組兩戰全勝便大有機會事隔五十四年後，再次打入決賽周。效力傑志的港隊前鋒安永佳射得又睇得，上仗挫阿富汗攻入一球，場外更是模特兒，今仗勢領軍寫下歷史性一頁，成為港足新一代偶像。（港台電視32台今晚7:25直播）



亞盃外D組首輪，港足2:1贏阿富汗、印度2:0勝柬埔寨，前者目前排第二，今晚在加爾各答鹽湖體育場再挫柬埔寨的話，便大有機會至少成為五支最佳次名之一，繼一九六八年後再次躋身決賽周。出道三年的安永佳昨揚言：「我們急不及待上場，因為有機會踢入決賽周，創造本地球壇歷史！」



然而，港隊三位門將各有不適，足總正安排第四門將伍瑋謙飛往印度救急。柬埔寨由前日本國腳本田圭佑指揮，中場維素是香港後防的心腹大患。

