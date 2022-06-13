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三獅貧攻

2022-06-13 列印
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周六歐洲國家聯賽A3組，英格蘭（白衫）主場鬥意大利重演歐洲國家盃決賽戲碼，最終兩隊悶和0:0。包括今仗，三獅這賽事三場不勝兼只入一球，領隊修夫基認為整體表現沒問題，但承認攻力有待改善：「我們太倚賴哈利卡尼和史達寧攻堅，其他球員必須挺身而出。」
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